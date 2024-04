República Democrática do Congo restabelece a pena de morte

Desde então, a execução de condenado - proferida especialmente em casos relacionados a militares ou membros de grupos armados - foram sistematicamente alteradas para prisão perpétua.

Nos últimos dois anos, Kinshasa tem enfrentado no extremo leste de seu território uma ofensiva dos rebeldes do M23 ("Movimento 23 de Março"), apoiados pelo exército ruandês, que tomaram vastas áreas da província de Kivu Norte.

As derrotas do exército congolês e das milicias aliadas contra o M23 levantaram preocupações entre as autoridades de que as forças regulares tenham sido infiltradas.