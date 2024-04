Real Sociedad vence Cádiz (2-0) e entra na 'zona europeia'

Essa posição é a última da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada e agora a Real abre provisoriamente uma margem de quatro pontos sobre o sétimo colocado, o Betis, que visita o Rayo Vallecano (16º) no domingo.

A Real Sociedad obteve nesta sexta-feira (15) uma vitória em casa sobre o Cádiz, por 2 a 0, no jogo que abriu a 29ª rodada de LaLiga e consolidou o seu sexto lugar.

Esta vitória confirma a recuperação da Real Sociedad após a vitória sofrida na rodada anterior para o Granada fora de casa.

Nos quatro jogos anteriores, a equipe basca havia chegado ao fundo do poço emocionalmente, ao sofrer duas derrotas no campeonato espanhol e sendo eliminada pelo Mallorca nas semifinais da Copa do Rei e pelo Paris Saint-Germain nas oitavas da Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Cádiz é 18º e permanece na zona de rebaixamento. A zona de segurança está a dois pontos, mas o Celta de Vigo (17º), que visita o Sevilla (14º) no domingo, pode aproveitar e se distanciar.