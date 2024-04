Real Madrid apresenta denúncia após insultos racistas contra Vini Jr

"O Real Madrid C.F. apresentou queixa à Procuradoria-Geral do Estado contra crimes de ódio e discriminação, pelos insultos racistas e odiosos dirigidos ao nosso jogador Vinicius Junior", informou nesta sexta-feira (15) o clube 'merengue' em um comunicado.

O clube da capital pediu ao Ministério Público que solicitasse à polícia a identificação dos autores dos insultos.

"O nosso clube continuará trabalhando para defender os valores do futebol e do esporte e permanecerá firme na sua luta pela tolerância zero diante de episódios tão repugnantes como os que continuam ocorrendo nos últimos tempos", afirmou o Real Madrid.

Os novos insultos a Vinicius aconteceram perto do estádio Montjuic, em Barcelona, e do estádio Metropolitano, em Madri, antes dos jogos da Liga dos Campeões entre Barcelona e Atlético.