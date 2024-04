Quatro detidos na Colômbia em megaoperação contra o contrabando

Quatro pessoas foram detidas na Colômbia, incluindo dois policiais, acusados de fazer parte de uma estrutura que controlava 80% do contrabando no país a partir dos seus principais portos, informaram as autoridades nesta sexta-feira (15).

"Realizamos a maior operação contra o contrabando da história da Colômbia", escreveu o presidente Gustavo Petro em sua conta na rede X, antigo Twitter.

As detenções foram realizadas em Bogotá (centro), Bucaramanga (norte) e Cali (sudoeste) em cooperação "com agências internacionais como a DEA (EUA) e com polícias internacionais como a Europol", disse o diretor da polícia, general William Salamanca, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.