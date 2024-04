Quase 5 milhões de pessoas correm risco de 'insegurança alimentar catastrófica' no Sudão (ONU)

Cerca de 5 milhões de pessoas correm o risco de entrar em uma "insegurança alimentar catastrófica" nos próximos meses no Sudão, após um ano de guerra entre generais rivais, segundo um documento da ONU ao qual a AFP teve acesso nesta sexta-feira (15).

"Sem ajuda humanitária urgente e acesso aos produtos de base", cerca de 5 milhões de sudaneses, que já se encontram em emergência alimentar, poderiam "entrar em uma insegurança alimentar catastrófica nos próximos meses", advertiu o chefe do Escritório de Operações Humanitárias da ONU, Martin Griffiths, em uma nota enviada ao Conselho de Segurança.

A ONU reivindicou nesta sexta-feira "um acesso sem travas" para o pessoal humanitário no Sudão com o objetivo de "chegar às pessoas necessitadas", em particular nas "linhas de frente".