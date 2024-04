Passageiro que quase foi sugado para fora do avião abre processo contra Boeing e Alaska Air

Passageiros que estavam a bordo do avião Boeing 737 da Alaska Airlines, cujo plugue de porta se soltou em pleno voo em janeiro, estão processando a companhia aérea, a fabricante da aeronave, uma fornecedora de peças da fabricante Boeing e outras dez pessoas que não tiveram o nome relevado. Procurada, a Boeing respondeu em e-mail na quinta-feira, 14, para a Associated Press: "não temos nada a acrescentar". A Alaska Airlines e a Spirit AeroSystems, que é fornecedora da Boeing, não responderam ao pedidos de comentários. O processo foi apresentado no Tribunal Superior do Condado de Washington na quinta-feira. Entre os sete passageiros que estão movendo a ação, está o cliente sentado na poltrona próxima ao plugue de porta, que afirma ter sido salvo pelo cinto de segurança. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cuong Tran, de Upland, Califórnia, estava sentado na fileira atrás de onde parte da aeronave caiu e deixou um buraco do tamanho de uma porta no voo 1282 da Alaska Airlines em 5 janeiro, de acordo com um comunicado de imprensa do advogado Timothy Loranger. O advogado, que entrou com o processo, disse que o ar saiu pelo buraco, puxando Tran e outros que estavam por perto.

A sucção rasgou os sapatos e as meias de Tran e ele sentiu seu corpo levantar do seu assento, disse o comunicado de imprensa, acrescentando que o pé do passageiro ficou ferido quando foi empurrado para dentro da estrutura do assento à sua frente. "Nossos clientes - e provavelmente todos os passageiros daquele voo - sofreram traumas desnecessários devido à falha da Boeing, Spirit AeroSystems e Alaska Airlines em garantir que a aeronave estivesse em condições seguras e navegáveis", disse Loranger. O processo busca danos punitivos, compensatórios e gerais por suposta negligência, responsabilidade de construção/fabricação de produtos e falha no dever de proteger os passageiros de danos.