Países da UE validam, com alterações, lei sobre responsabilidade corporativa

Os representantes permanentes dos países da União Europeia em Bruxelas validaram, nesta sexta-feira (15), uma lei que impõe obrigações às empresas do bloco em matéria ambiental e de direitos humanos, embora com um alcance menor do que o previsto. Os eurodeputados e negociadores dos Estados-membros chegaram a um acordo político em dezembro sobre este texto que cria um "dever de vigilância" para as empresas identificarem e corrigirem os impactos no meio ambiente e nos direitos dos trabalhadores na sua cadeia. No entanto, os 27 países falharam em duas tentativas para alcançar a maioria necessária para ratificar formalmente o acordo. Por fim, a redução dos critérios de aplicação face ao acordo original de dezembro levou à aprovação do texto nesta sexta-feira.

Esta lei estabelece que as empresas são legalmente responsáveis pelas violações dos direitos humanos e sociais, como o trabalho infantil ou o trabalho forçado. Também são responsáveis por danos ao meio ambiente, como desmatamento ou poluição. O acordo alcançado em dezembro com os eurodeputados previa que as regras se aplicariam às empresas europeias com mais de 500 funcionários e um faturamento líquido global de 150 milhões de euros (cerca de 160 milhões de dólares ou 796 milhões de reais). A regra também se aplicaria a empresas com 250 ou mais empregados se os seus lucros ultrapassassem 40 milhões de euros (43 milhões de dólares ou 213 milhões de reais) e viessem de setores considerados de risco.