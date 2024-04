Os cobiçados cães farejadores dos Jogos Olímpicos de Paris

"São cachorros brincalhões", diz Decmann, ao som do latido dos pastores belgas Malinois, alemães e holandeses e enquanto Kita, Tiago e Tyson pulam e dão voltas atrás de uma cerca esperando para sair para treinar.

A sudeste de Paris, o Centro Nacional de Formação de Unidades Cinotécnicas (CNFUC) da Polícia Nacional em Cannes-Écluse procura remediar esta carência em um mercado "um pouco tenso", reconheceu Fabrice Decmann, vice-diretor do centro.

O governo francês garante que está tudo pronto em termos de segurança para os Jogos Olímpicos de Paris, mas há preocupações sobre se haverá brigadas com cães farejadores suficientes para detectar drogas, armas e explosivos.

O (CNFUC) costuma recrutar 160 cães por ano, terminando com 120. No entanto, com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que acontecem entre 26 de julho e 8 de setembro, o ritmo aumentou, disse ele.

Decmann não dá detalhes sobre informações "confidenciais" como "os materiais que são capazes de buscar", mas admite que desde o início do ano, a unidade tem priorizado os explosivos.

Neste que é o único centro de formação deste tipo no país, os agentes policiais treinam cães capazes de rastrear drogas, armas e cédulas.