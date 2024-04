Juízes eleitorais retomam funções na Guatemala apesar de serem alvo de processo

Uma juíza do país centro-americano abriu na quinta-feira um processo penal contra os magistrados após uma denúncia da questionada procuradora-geral Consuelo Porras, cuja cruzada judicial contra o presidente Bernardo Arévalo e outras autoridades colocou em dúvida a transição presidencial no mês de janeiro.

Os processados são a ex-presidente do TSE Irma Palencia, além de Ranulfo Rojas, Mynor Franco e Gabriel Aguilera, contra os quais a juíza Karen Chinchilla abriu na quinta-feira um processo por suposta fraude.

"Devo lhes dizer [que é] um processo inventado. Um processo que estamos enfrentando por defender os votos dos guatemaltecos", disse Franco no mesmo vídeo.

Arévalo ganhou com ampla margem as eleições no ano passado com a promessa de combater a corrupção que afeta o país, o que acendeu o alerta da elite político-empresarial que controlava a Guatemala.