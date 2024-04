Juiz americano autoriza promotora que processou Trump a seguir no caso

Um juiz do estado da Geórgia decidiu nesta sexta-feira (15) que a promotora que apresentou acusações de interferência eleitoral em 2020 contra o ex-presidente Donald Trump pode permanecer no caso, desde que seu principal assessor, com quem teve um relacionamento romântico, se afaste.

O juiz Scott McAfee concluiu não haver provas suficientes de um "conflito de interesses" devido ao relacionamento íntimo de Fani Willis com o promotor investigador Nathan Wade, contratado para o caso, no qual estão sendo processados o ex-presidente republicano (2017-2021) e outras 14 pessoas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

McAfee afirmou, entretanto, haver "um aparente comportamento inadequado" e denunciou uma "enorme falta de juízo" por parte da procuradora do distrito. O juiz decidiu que, para Willis permanecer no caso, Wade deve ser retirado.