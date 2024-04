Iga Swiatek arrasa Kostyuk e volta à final de Indian Wells

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do tênis feminino, derrotou nesta sexta-feira (15) a ucraniana Marta Kostyuk em dois sets e se classificou para sua segunda final do torneio WTA 1000, em Indian Wells, nos últimos três anos. Swiatek, campeã em 2022, venceu Kostyuk, número 32 do ranking mundial e estreante em semifinais do nível WTA 1000, com parciais de 6-2 e 6-1. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Depois dessa atuação espetacular, a polonesa disputará a final de domingo contra Coco Gauff, a jovem estrela do tênis americana, ou a grega Maria Sakkari.

"Meu Deus. Não tenho nenhuma preferência. Seria estúpido da minha parte dizer qualquer coisa", disse Swiatek sobre o resultado da segunda semifinal. "Ambas são muito boas e experientes, será muito difícil". "Muito feliz com meu desempenho [...] Está sendo um grande torneio", comemorou a finalista, que não perde nenhum set há cinco partidas e cedeu apenas 17 games para as rivais. Swiatek, de 22 anos, é uma das tenistas em melhor fase no início da temporada, apesar de ter sido eliminada precocemente no Aberto da Austrália, em janeiro, por Linda Noskova, de 19 anos.

A joia de Varsóvia acumulou 19 vitórias este ano, mais do que qualquer outra pessoa no circuito, com duas derrotas. No deserto de Indian Wells (Califórnia) ela vem exibindo seu melhor tênis em quadra dura nos últimos anos e só pôde ser parada nas semifinais de 2023 pela cazaque Elena Rybakina, que viria a ser campeã daquela edição. Numa tarde fresca e coberta por nuvens ameaçadoras, Swiatek não teve piedade da jovem Kostyuk, que por enquanto não consegue materializar o seu grande momento em troféus. A promessa de Kiev de 21 anos alcançou as quartas de final em seu primeiro Grand Slam, na Austrália, e este mês fez sua estreia na final do WTA 500 em San Diego.

No Coachella Valley ela se beneficiou da desistência de Marketa Vondrousova, campeã de Wimbledon, e havia avançado sem perder um set até encontrar Swiatek nesta sexta-feira. Aproveitando as imprecisões de Kostyuk, a líder do circuito quebrou seu saque antes do primeiro intervalo e com 12 minutos já tinha uma vantagem de 3 a 1 enquanto Kostyuk se aproximava da tribuna para pedir ajuda à sua equipe. A ucraniana se viu obrigada a assumir riscos para colocar as bolas nas linhas, única forma de mantê-las fora do alcance da rápida polonesa.