EUA diz estar 'cautelosamente otimista' após nova proposta de trégua do Hamas

A Casa Branca disse nesta sexta-feira (15) estar "cautelosamente otimista" sobre as chances de um acordo de cessar-fogo em Gaza após uma nova proposta do Hamas, mas enfatizou que as conversas ainda não haviam terminado.

"Estamos cautelosamente otimistas de que as coisas estão se movendo na direção certa", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, acrescentando que a proposta do movimento islamista palestino estava "dentro dos limites" do que os negociadores têm discutido nos últimos meses.