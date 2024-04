Em meio a eleições presidenciais, Putin promete responder a ataques da Ucrânia

Por outro lado, pelo menos 13 pessoas foram detidas por atos de vandalismo nos locais de votação, informaram as autoridades, sem especificar as motivações dos autores.

Coincidindo com o início das eleições, a Rússia também lançou um dos ataques mais mortíferos contra a cidade ucraniana de Odessa, às margens do Mar Negro, desde o início de sua operação militar na antiga república soviética.

As eleições terão duração de três dias neste enorme país, com 145 milhões de habitantes e onze fusos horários diferentes, que se estende do Extremo Oriente até suas fronteiras com países da União Europeia.

O processo eleitoral deve permitir a Putin, de 71 anos e no poder desde o ano 2000 como presidente ou primeiro-ministro, permanecer no cargo até 2030.

Se isso acontecer, ele se tornará o líder com mais anos à frente da Rússia desde Catarina, a Grande, que governou por 34 anos no final do século XVIII.

Seus adversários são três candidatos que não se opuseram à ofensiva na Ucrânia nem à repressão que dizimou a dissidência. Um concorrente um pouco mais crítico foi impugnado pela comissão eleitoral.

Uma pesquisa estatal previu no início da semana que Putin receberia mais de 80% dos votos.