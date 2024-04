Cubarsí e Dani Vivian são as grandes novidades da Espanha contra Colômbia e Brasil

Cubarsí impressionou na última terça-feira no jogo da Liga dos Campeões contra o Napoli, em que o Barça se classificou para as quartas de final e a presença do zagueiro em 'La Roja' foi quase dada como certa.

O jovem zagueiro do Barcelona Pau Cubarsí e Dani Vivian são as grandes novidades na lista de convocados da Espanha para os amistosos contra Colômbia e Brasil.

A outra grande novidade é a convocação do zagueiro do Athletic Bilbao, Dani Vivian, que também fará sua estreia com a camisa da Roja se De la Fuente lhe conceder minutos em um dos dois jogos.

Entre os nomes que retornaram estão o zagueiro do Tottenham, Pedro Porro, que volta um ano depois de sua última partida com a seleção espanhola, na derrota por 2 a 0 diante da Escócia, nas eliminatórias para a Eurocopa, e o atacante do Villarreal, Gerard Moreno.

A Espanha enfrentará a Colômbia no dia 22 de março, em amistoso em Londres, antes de jogar contra o Brasil quatro dias depois, no Santiago Bernabéu, em Madri.