CR7 encabeça lista de convocados de Portugal para amistosos preparatórios para Euro-2024

Os atacantes Jota Silva e Francisco Conceição são as duas grandes novidades da lista, a última antes da disputa da Eurocopa, que será realizada na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho.

Portugal receberá a Suécia na quinta-feira, em Guimarães, no norte do país, antes de viajar para Ljubljana, no dia 26 de março, para enfrentar a Eslovênia.

"Estes dois jogos são duas boas oportunidades para os jogadores mostrarem o que podem contribuir para a seleção nacional", disse Martínez.

Antes de viajar para a Alemanha, Portugal, que jogará no grupo F, fará três amistosos em casa: contra Finlândia, Croácia e Irlanda.