Comunicado do Business Wire :Mobil 1

Esses visuais, que serão vistos na IMSA, WEC, Fórmula 1, NASCAR, NHRA, MotoGP e muito mais, utilizam elementos de design distintos, incluindo o dourado do aniversário, tanto para simbolizar os 50 anos da marca Mobil 1 quanto para incorporar as relações dinâmicas entre a Mobil 1 e seus colaboradores. Cada esquema de pintura reflete o espírito da marca Mobil 1 e um compromisso contínuo em cultivar e manter relacionamentos significativos entre pista e estrada, que são o coração e a alma da marca.

No evento Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Presented by Cadillac, visuais dourados marcarão presença na pista em equipes e OEMs, como Vasser Sullivan Racing (Lexus Racing), Cadillac Racing, Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports, Kellymoss with Riley (Porsche Motorsport North America) e Porsche Penske Motorsport.

"Estamos muito animados em dar vida a esses esquemas de pintura especiais para um aniversário tão histórico da marca Mobil 1", disse Robert Shearer, diretor de patrocínios globais em nome da Mobil 1. "Esses visuais exemplificam nossas colaborações na inovação de lubrificantes no mundo do automobilismo. Juntos, criamos designs que não apenas homenageiam os 50 anos de legado da marca Mobil 1, mas também capturam a essência da velocidade, desempenho e trabalho em equipe. Mal podemos esperar para que os fãs se juntem a nós no amor pela corrida e testemunhem a culminação de nossos esforços colaborativos na pista pelo resto do ano".

Os óleos lubrificantes Mobil 1 há muito tempo são a escolha das equipes de corrida de destaque que competem nas séries de automobilismo mais exigentes e populares ao redor do mundo. Atualmente, o óleo lubrificante sintético Mobil 1 continua sendo conhecido por sua capacidade de proporcionar desempenho excepcional do motor e proteção em algumas das condições mais extremas. Técnicos automotivos, pilotos de corrida, proprietários de equipes e alguns dos principais fabricantes automotivos do mundo podem atestar a tecnologia avançada dos lubrificantes Mobil 1.

-- No Pikes Peak International Hill Climb com a BBI Autosport

Continuando as comemorações do 50o aniversário, os fãs também poderão ver um curta-metragem com o ex-piloto de Fórmula 1 e embaixador da Oracle Red Bull Racing, David Coulthard, que guia o público pela evolução, colaborações e conquistas da marca Mobil 1. O vídeo está disponível para visualização aqui.

Outras iniciativas por meio de parcerias, eventos e automobilismo serão compartilhadas ao longo do ano, à medida que a marca continua a celebrar seu legado e o que está por vir. Para conferir a cobertura do Mobil 1 Twelve Hours of Sebring Presented by Cadillac, assim como os próximos visuais e esquemas de pintura dourados, acesse @mobil1racing no Instagram e no X ao longo do ano.

