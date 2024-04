Comunicado do Business Wire :BeiGene, Ltd.

BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa internacional de oncologia, anunciou hoje que a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aprovou o TEVIMBRA® (tislelizumabe-jsgr) como monoterapia para o tratamento de pacientes adultos com câncer espinocelular de esôfago (ESCC) irressecável ou metastático após quimioterapia sistêmica anterior que não incluiu um inibidor de PD-(L)1. O TEVIMBRA estará disponível nos EUA no segundo semestre de 2024. "A aprovação de hoje do TEVIMBRA pela FDA para pacientes com ESCC que já receberam quimioterapia, junto com a revisão contínua de nosso BLA para pacientes com ESCC de primeira linha, representa um passo significativo em nosso compromisso de levar esta terapia a mais pacientes de todo o mundo", disse Mark Lanasa, M.D., Ph.D., Diretor Médico de Tumores Sólidos na BeiGene. "Como o primeiro medicamento candidato da BeiGene produzido mediante nosso programa de imuno-oncologia e o segundo medicamento aprovado nos EUA, o TEVIMBRA está preparado para ser um pilar crucial de nosso sólido programa de desenvolvimento sobre tumores, que abrange mais de 17 ensaios clínicos que possibilitam registro em mais de 30 países em todas as regiões do mundo." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A aprovação tem por base o estudo RATIONALE 302, que alcançou seu estágio final primário na população com intenção de tratar (ITT) com um benefício de sobrevida estatística e clinicamente significativo para o TEVIMBRA comparado à quimioterapia. Na população ITT, a sobrevida mundial média (OS) no ramo do TEVIMBRA foi de 8,6 meses (IC 95%: 7,5; 10,4) em comparação a 6,3 meses (IC 95%: 5,3; 7,0) no ramo de quimioterapia (p=0,0001; taxa de risco [HR]=0,70 [IC 95%: 0,57, 0,85]). O perfil de segurança do TEVIMBRA foi favorável frente à quimioterapia.iAs reações adversas mais comuns (? 20%) do TEVIMBRA, incluindo anomalias laboratoriais, foram aumento de glicose, diminuição de hemoglobina, diminuição de linfócitos, diminuição de sódio, diminuição de albumina, aumento de fosfatase alcalina, anemia, fadiga, aumento de AST, dor musculoesquelética, diminuição de peso, aumento de ALT e tosse.i

"Os pacientes diagnosticados com ESCC avançado ou metástase, o subtipo histológico mais comum de câncer de esôfago, em geral progridem após a terapia inicial e precisam de novas opções", disse Syma Iqbal, M.D., Professora Associada de Medicina Clínica, Chefe da Seção de Oncologia Gastrointestinal, Divisão de Médico Chefe de Oncologia Médica e Câncer no Norris Comprehensive Cancer Center, Keck School of Medicine, Universidade do Sul da Califórnia. "O ensaio do RATIONALE 302 mostrou que pacientes com ESCC previamente tratados que receberam o TEVIMBRA perceberam um benefício de sobrevida clinicamente significativo, destacando seu potencial como uma importante opção de tratamento para estes pacientes." O tislelizumabe recebeu aprovação da Comissão Europeia para ESCC avançado ou metastático após quimioterapia prévia em 2023 e um parecer positivo do Comitê de Medicamentos para Uso Humano da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) em fevereiro de 2024 como tratamento para câncer de pulmão com células não pequenas em três indicações. A FDA também está revisando os pedidos de licença biológica (BLAs) para o tislelizumabe como tratamento de primeira linha para pacientes com ESCC irressecável, recorrente, localmente avançado ou metastático e pacientes com adenocarcinoma gástrico ou gastroesofágico (G/GEJ) localmente avançado, irressecável ou metastático. As datas de ação previstas são julho e dezembro de 2024, respetivamente.

A BeiGene lançou mais de 17 ensaios potencialmente habilitadores de registro com o TEVIMBRA, dos quais 11 ensaios aleatórios de fase 3, sendo que quatro ensaios de fase 2 já tiveram leituras positivas. Através destes ensaios, o TEVIMBRA demonstrou o seu potencial para proporcionar melhorias clinicamente significativas nos benefícios de sobrevida e qualidade de vida para centenas de milhares de pacientes com câncer em uma gama de tipos de tumores, em muitos casos, independentemente do estado PD-(L)1, ambos como monoterapia e em combinação com outros regimes. Mais de 900.000 pacientes receberam prescrição do TEVIMBRA a nível mundial até o momento. Sobre o RATIONALE 302 O RATIONALE 302 é um estudo mundial, aleatório, aberto, de fase 3 (NCT03430843) concebido para pesquisar a eficácia e segurança do TEVIMBRA quando comparado à escolha do pesquisador de quimioterapia como tratamento de segunda linha para pacientes com ESCC irressecável, localmente avançado ou metastático. O estudo randomizou 512 pacientes de 132 locais de pesquisa em 11 países da Europa, Ásia e América do Norte. Sobre o ESCC A nível mundial, o câncer de esôfago (CE) é a sexta causa mais comum de mortes referentes ao câncer, e o ESCC é o subtipo histológico mais comum, sendo responsável por quase 90% dos CE.ii É estimado que haja 957.000 novos casos de CE em 2040, um aumento de quase 60% em relação a 2020, ressaltando a necessidade de tratamentos adicionais eficazes.ii O CE é uma doença rapidamente fatal e mais de dois terços dos pacientes apresentam doença avançada ou metastática no momento do diagnóstico, com uma taxa de sobrevida esperada em cinco anos inferior a 6% para aqueles com metástases distantes.iii Sobre o TEVIMBRA® (tislelizumabe-jsgr)

O tislelizumabe é um anticorpo monoclonal de imunoglobulina G4 humanizada (IgG4) anti-proteína de morte celular programada 1 (PD-1) com perfil exclusivo, alta afinidade e especificidade de ligação contra PD-1. Ele foi concebido para minimizar a ligação a receptores Fc-gama (Fc?) em macrófagos, ajudando as células imunológicas do corpo a detectar e combater tumores. Indicação nos EUA e Informações Importantes de Segurança sobre o TEVIMBRA (tislelizumabe-jsgr) INDICAÇÃO