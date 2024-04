Ataques russos deixam ao menos 20 mortos na cidade ucraniana de Odessa

O presidente Volodimir Zelensky denunciou o "ataque infame" realizado com dois mísseis. O segundo míssil atingiu "no momento em que os socorristas e médicos chegavam ao local".

Ao menos 20 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas nesta sexta-feira (15) em um dos piores ataques russos contra Odessa, a grande cidade portuária no sul da Ucrânia, às margens do Mar Negro, atacada duas vezes nos últimos dias.

"Entre os mortos estão moradores, um paramédico e um socorrista", disse o governador regional Oleg Kiper no Telegram.

A Prefeitura decretou um dia de luto para o sábado (16) depois do ataque, um dos mais letais em Odessa desde o início da invasão russa contra a ex-república soviética, há mais de dois anos.

"O terror russo em Odessa é um sinal da fraqueza do inimigo, que luta contra civis ucranianos em um momento em que não consegue garantir a segurança do seu povo no seu próprio território", disse Andrei Yermak, um alto funcionário do governo ucraniano.