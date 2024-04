Ao menos 21 migrantes morrem afogados perto da costa da Turquia

Pelo menos 21 migrantes, incluindo cinco crianças, que viajavam em um barco inflável morreram afogados nesta sexta-feira(15) no Mar Egeu, ao longo da costa do noroeste da Turquia, anunciaram as autoridades.

"Encontramos 21 corpos, incluindo os de 5 crianças", disse a província turca de Çanakkale em comunicado. Um balanço anterior reportava 16 mortes.

O governo afirmou que pelo menos quatro migrantes sobreviveram ao naufrágio.