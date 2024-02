Veja a posição do Brasil no ranking que lista as 30 maiores forças navais do mundo em 2024

O Global Firepower, um ranking que analisa o poderio militar das nações, avaliou a frota marítima de 145 países, classificando-os pela quantidade de unidades navais subaquáticas e de superfície. A classificação leva em conta navios de guerra, como submarinos, porta-aviões, anfíbios, corvetas e fragatas que compõem o arsenal de cada marinha, sem levar em conta projetos em desenvolvimento ou planejados para 2024.

Rússia, China e Coreia do Norte ocuparam o pódio da classificação. Com um arsenal de 781 navios, a Marinha de Vladimir Putin é a maior força naval do mundo, de acordo com o Global Firepower. Um porta-aviões, 12 fragatas, 14 destruidores, 47 minas navais, 65 submarinos, 83 corvetas e 122 navios de patrulha fazem parte do arsenal russo. Em segundo e terceiro lugar, a China e a Coreia do Norte possuem de 730 e 505 navios, respectivamente.

Maior potência militar do mundo, os Estados Unidos ocuparam o quarto lugar da classificação, contabilizando 472 navios, segundo o ranking. O país dispõe de unidades como 11 porta-aviões, nove porta helicópteros, 75 destruidores, 23 corvetas, 64 submarinos, cinco navios de patrulha e oito minas navais.