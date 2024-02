Trump e Biden garantem vitória em primárias no Estado de Michigan

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o atual presidente, Joe Biden, venceram nas primárias de Michigan, nesta terça-feira, 27, dando continuidade à campanha pelas eleições gerais de 2024.

Democratas e republicanos foram às urnas no Estado. Do lado republicano, o ex-presidente Trump lidera mais uma vez apuração sobre sua principal adversária, a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley. Com 28% dos votos apurados, Trump tinha 67% deles e Haley, 28%.

Por outro lado, com 25% dos votos apurados, Biden alcançava 80%.

Movimentos árabes e muçulmanos se organizaram para votar na prévia democrata, sem no entanto declarar voto em Joe Biden. Eles consideram que o presidente americano tem adotado uma abordagem pró-Israel no conflito na Faixa de Gaza.