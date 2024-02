Tribunal da Irlanda do Norte conclui que lei de anistia é incompatível com direitos humanos

Um tribunal de Belfast considerou nesta quarta-feira (28) que uma lei que concede imunidade a combatentes do conflito na Irlanda do Norte é incompatível com os direitos humanos.

Várias vítimas da violência cometida durante três décadas sangrentas na região tomaram medidas legais para questionar o texto, adotado em setembro em Londres, apesar da oposição dos partidos políticos locais, das associações de vítimas e do governo irlandês.

O polêmico texto visa livrar de processos soldados britânicos e paramilitares que decidam cooperar com a Justiça.