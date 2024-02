Funeral de Navalny acontecerá na sexta-feira em Moscou

O funeral do opositor russo Alexei Navalny, que morreu em 16 de fevereiro na prisão, acontecerá na sexta-feira às 14H00 (8H00 de Brasília) em Moscou, anunciou a equipe do ativista nas redes sociais.

"O funeral de Alexei Navalny será celebrado em uma igreja (...) em Maryino, no dia 1º de março, às 14H00. O sepultamento acontecerá no cemitério Borisovski", em Moscou, informou sua equipe no Telegram.