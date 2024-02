Comunicado do Business Wire :Thales

A partir da agora, os módulos de IoT da Telit Cinterion utilizando oThales Instant Connect podem ser ativados remotamente para conectividade celular no momento da instalação do dispositivo ou durante a operação em campo. Isto agiliza as implantações de IoT, pois simplifica a cadeia de fornecimento, a instalação e a manutenção de dispositivos, ajudando a manter os dispositivos de IoT conectados em qualquer lugar e a qualquer instante. A Aidon, líder em soluções de medição inteligente, é a primeira a ter o benefício desta parceria e solução, implantando módulos de IoT e conectividade inicial de um único fornecedor, a Telit Cinterion.

Ao integrar a tecnologia da Thales nos módulos Telit Cinterion, as empresas podem desfrutar da ativação instantânea da conectividade, independentemente da grade de redes móveis disponíveis. A cooperação entre as duas empresas nesta solução inovadora permite a eles dar mais rapidez a seus produtos conectados à IoT no mercado, com possibilidade de aproveitar os benefícios da transformação digital que está no centro da promessa de IoT.

O modo como a solução funciona é que, no fim da produção do dispositivo ou quando é implantado em campo, o módulo Telit Cinterion utiliza a conectividade inicial fornecida pelo Thales Instant Connect, para baixar a conectividade local alvo das operadoras de rede selecionadas pelo provedor de serviços IoT. Isto permite que fabricantes de dispositivos e provedores de serviços adiem a seleção de um provedor de conectividade até depois da fabricação do dispositivo e durante todo o processo de implantação. Também pode ser utilizado durante a operação em campo, permitindo que os dispositivos implantados permaneçam conectados durante interrupções inesperadas da rede celular. Esta flexibilidade é sobretudo benéfica em situações em que os dispositivos são implementados em diferentes regiões ou países, pois permite uma integração perfeita com operadoras de rede locais.

"Ajudar nossos clientes empresariais a lançar e monetizar com rapidez a IoT é nossa missão na Telit Cinterion. Adicionar o eSIM da Thales a nossos módulos em combinação com nosso provisionamento de SIM e serviços MVNO internacionais para agilizar a seleção final do provedor de conectividade é um ponto de inflexão no setor. Esta poderosa solução oferece capacidade de adaptação incomparável às mudanças circunstanciais e simplifica a cadeia de fornecimento e a logística, pois está baseada em um único eSIM com o Thales Instant Connect, que pode ser enviado a qualquer lugar do mundo", disse Manish Watwani, Diretor de Marketing e Produto na Telit Cinterion.

"A solução IoT eSIM é uma inovação importante, garantindo flexibilidade de produção e conectividade de nossos medidores inteligentes, mesmo em áreas rurais, e tudo isso sem a necessidade de manuseio físico dos SIMs. A solução oferece uma verdadeira seleção e provisionamento de operadoras em qualquer estágio da vida útil do produto. Ela está aprimorando nossa capacidade de conectar medidores inteligentes, permanecer conectados e nos adaptar a novos modelos de negócios de medição como serviço", disse Petri Ounila, Diretor de Dispositivos de IoT na Aidon.

"A Thales visa apoiar adotantes da IoT e agilizar a implantação de dispositivos com nossoeSIM com conectividade inicial através do serviço Thales Instant Connect. Isto simplifica e acelera implantações de IoT em larga escala para fabricantes de dispositivos, beneficiando todas as partes interessadas na cadeia de valor. A Thales tem orgulho de trabalhar com a Telit Cinterion para respaldar seu sucesso em conectividade celular e acelerar a implantação de dispositivos", disse Guillaume Lafaix, Vice-Presidente Sênior de Soluções de Conectividade Móvel na Thales.

