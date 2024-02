Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) e a Biological E. Limited (BE), uma empresa líder em vacinas e produtos farmacêuticos com sede na Índia, anunciaram hoje uma parceria estratégica para acelerar o acesso aos frascos multidoses (MDVs) da QDENGA® ? (vacina tetravalente contra dengue [viva, atenuada]) (TAK-003). Estas doses serão finalmente disponibilizadas para aquisição pelos governos em países endêmicos até, no máximo, 2030 para apoiar os Programas Nacionais de Imunização. Os MDVs oferecem vantagens econômicas e logísticas aos programas de imunização ao minimizar as despesas com embalagem e armazenamento, ao mesmo tempo que reduz o desperdício médico e ambiental. A BE pretende aumentar a capacidade de produção para até 50 milhões de doses por ano, acelerando os esforços da Takeda para fabricar 100 milhões de doses por ano em uma década. A parceria terá como base a capacidade de fabricação existente da vacina nas instalações da Takeda em Singen, Alemanha, e na parceria de longo prazo da Takeda com a IDT Biologika GmbH. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240226242012/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "O objetivo de longo prazo da Takeda para o nosso programa da dengue tem sido tornar a QDENGA amplamente disponível para aqueles em risco, que podem se beneficiar da imunização. No ano passado, lançamos a vacina com êxito nos mercados privados, e agora planejamos lançar em alguns programas públicos e trabalhar com parceiros para apoiar um impacto mais amplo na saúde pública", disse Gary Dubin, M.D., presidente da Unidade Global de Negócios de Vacinas na Takeda. "Temos orgulho de anunciar uma parceria de produção estratégica com a Biological E. Limited, que possui profundo conhecimento na fabricação de vacinas e apoio de longa data a programas de saúde pública em todo o mundo. Juntas, vamos ajudar a combater a dengue em escala global com o aumento significativo da capacidade de produção para frascos multidoses of QDENGA para promover o acesso sustentável à vacina em países mais endêmicos."

A dengue está entre as doenças virais transmitidas por mosquitos mais comuns no mundo inteiro, com taxas de incidência globais aumentando 30 vezes nos últimos 50 anos devido à urbanização, viagens e mudanças climáticas.1,2 A dengue é atualmente endêmica em mais de 100 países e causa cerca de 390 milhões de infecções a cada ano.3 As Américas, Sudeste Asiático e regiões do Pacífico Ocidental são mais gravemente afetadas, com somente a Ásia representando cerca de 70% da carga global da doença. 3 "Temos orgulho de colaborar com a Takeda na produção de sua inovadora vacina tetravalente, QDENGA, contra a dengue em frascos multidoses", afirmou Mahima Datla, diretora-gerente na Biological E. Limited. "O compromisso da Takeda com a pesquisa e o desenvolvimento centrados no paciente e baseados em valor se alinha perfeitamente bem com a nossa dedicação ao avanço dos cuidados de saúde. Temos a sorte de ter criado um instituto que atrai parceiros globais tão fortes para a produção de vacinas complexas e que destaca a nossa missão compartilhada de moldar um futuro mais saudável para todos. Com a estimada história e presença global da Takeda, temos a honra de promover a nossa visão de fornecer medicamentos altamente inovadores e cuidados transformadores no mundo todo." A QDENGA está atualmente disponível para crianças e adultos no mercado privado em países da Europa, Indonésia e Tailândia, e em programas privados e alguns programas públicos na Argentina e no Brasil. A TAK-003 não está aprovada para uso na Índia. Sobre a Takeda A Takeda está focada em criar uma saúde melhor para as pessoas e um futuro mais brilhante para o mundo. Nosso objetivo é descobrir e oferecer tratamentos que transformem a vida em nossas principais áreas terapêuticas e de negócios, incluindo gastrointestinal e inflamação, doenças raras, terapias derivadas do plasma, oncologia, neurociência e vacinas. Juntamente com nossos parceiros, pretendemos melhorar a experiência do paciente e avançar uma nova fronteira de opções de tratamento por meio de nosso pipeline dinâmico e diversificado. Como uma empresa biofarmacêutica líder, baseada em valores e orientada para P&D, com sede no Japão, somos guiados por nosso compromisso com os pacientes, nosso pessoal e o planeta. Nossos funcionários em aproximadamente 80 países e regiões são movidos por nosso propósito e estão fundamentados nos valores que nos definem há mais de dois séculos. Para obter mais informações, acesse www.takeda.com. Sobre a Biological E. Limited

A Biological E. Limited (BE), uma empresa farmacêutica e biológica com sede em Hyderabad, fundada em 1953, é a primeira empresa de produtos biológicos do setor privado na Índia e a primeira empresa farmacêutica no sul do país. A BE desenvolve, fabrica e fornece vacinas e medicamentos. A BE fornece as suas vacinas para mais de 130 países e os seus produtos terapêuticos são vendidos na Índia, EUA e Europa. A BE conta atualmente com 8 vacinas pré-qualificadas pela OMS e 10 injetáveis genéricos aprovados pela USFDA em seu portfólio. Recentemente, a BE recebeu a lista de uso emergencial (EUL) da OMS para a CORBEVAX ®, a vacina da COVID-19. Nos últimos anos, a BE embarcou em novas iniciativas para expansão organizacional, como o desenvolvimento de produtos injetáveis especiais para os mercados globais como um meio de fabricar APIs de forma sustentável e para o desenvolvimento de novas vacinas para o mercado global. Para mais detalhes, visite www.biologicale.com e siga-nos no Facebook, LinkedIn e Twitter.

Sobre a QDENGA ® ? (vacina tetravalente contra dengue [viva, atenuada]) QDENGA ®(TAK-003) é uma vacina contra a dengue que se baseia no sorotipo 2 do vírus vivo atenuado da dengue, que fornece o "esqueleto" genético para os quatro sorotipos do vírus da dengue, e que foi concebida para proteger contra qualquer um destes sorotipos Nos Estados Membros da União Europeia (UE), a QDENGA é indicada para a prevenção da dengue em indivíduos a partir dos quatro anos, devendo ser administrada por via subcutânea na dose de 0,5 mL em esquema de duas doses (0 e 3 meses), de acordo com o regime de dosagem aprovado.