Comunicado do Business Wire :Lenovo

Hoje, no MWC® 2024, a Lenovo lançou novas soluções de hardware e software que demonstram seu foco na inovação impulsionada pela IA e no compromisso com um futuro mais sustentável. Estas incluem novos laptops empresariais ThinkPad e ThinkBook , revelando recursos de IA que melhoram a produtividade, a criatividade e a eficiência com melhorias de desempenho e versatilidade em diversos modos. Além disto, a Lenovo introduziu uma seleção de acessórios projetados para aumentar a produtividade móvel, incluindo a tela portátil ThinkVision M14t Gen 2 , um carregador fino de viagem com USB-C para acoplamento abrangente em movimento e uma mochila executiva ThinkPad de 16" redesenhada, que permite fácil transporte de um escritório móvel. Completando os anúncios de novos hardware estão novas soluções de software, incluindo Lenovo Identity Advisor , uma ferramenta de monitoramento de identidade digital e Smart Connect , um software que desbloqueia sinergias entre diversos dispositivos e maximiza a produtividade. Por fim, a Lenovo revelou uma prova futurística de laptop de conceito, o ThinkBook Transparent Display Laptop Concept , que apresenta o primeiro laptop do setor com tela transparente Micro-LED de 17,3" 1 , que fornece uma experiência de exibição totalmente sem fronteiras e transparente. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240225217646/pt/ Unveiling the new Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop proof of concept (Graphic: Business Wire)

Redefinindo limites com prova de conceito futurista Apresentando a mais recente prova de conceito de inovação revolucionária da Lenovo, o ThinkBook Transparent Display Laptop Concept . Este laptop revoluciona a experiência de interação e criação com sua notável tela transparente Micro-LED de 17,3". Com uma tela sem bordas, uma área de teclado transparente e um design de apoio para os pés aparentemente flutuante, irradia sem esforço uma sensação de simplicidade de alta tecnologia, elevando a experiência geral do usuário. O brilho deste laptop se situa na integração inteligente do virtual e do real. Por meio do poder do Conteúdo Gerado por Inteligência Artificial (AIGC), a tela transparente abre novos caminhos de cooperação e eficiência no trabalho, permitindo a interação com objetos físicos e sobrepondo informações digitais para criar conteúdo exclusivo gerado pelo usuário. A transparência permite que se integre naturalmente e sem esforço a seu ambiente. Os usuários podem alternar facilmente entre o teclado e a prancheta com uma caneta compatível, liberando novos níveis de eficiência criativa. A IA, em combinação com telas transparentes, irá abrir novos modos de interação com dados e aplicações, oferecendo oportunidades para desenvolver novas funcionalidades e formatos. A tecnologia Micro-LED oferece muitas vantagens em desenvolver telas transparentes. A alta saturação de cores combinada com contraste excepcional e brilho de 1.000 nits da tela permitem visibilidade ideal tanto em ambientes internos como externos, que o torna igualmente adequado para praticamente qualquer ambiente. A tecnologia também oferece mais possibilidades no futuro com maior otimização da qualidade de imagem, durabilidade e transmitância ajustável para proporcionar mais privacidade ou mais transparência e interagir com objetos do mundo real. Com sua capacidade de exibir vídeos e imagens dinâmicas, a tela transparente combina e harmoniza perfeitamente com o ambiente. O ThinkBook Transparent Display Laptop Concept da Lenovo não é apenas uma prova de conceito, mas também apresenta uma perspectiva futurística em PCs com IA, combinando ambientes digitais e físicos que podem aperfeiçoar experiências do usuário de formas jamais imaginadas. Uma nova geração de PCs com IA para empresas

Apresentando a última geração de laptops empresariais da Lenovo, o ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5 , ThinkPad T16 Gen 3 , ThinkPad X12 Detachable Gen 2 e ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4 . Estes laptops são equipados com os mais recentes processadores Intel Core Ultra com Intel vPro ® em modelos selecionados e no Windows 11, oferecendo um ecossistema ideal de soluções de hardware e software de IA para propiciar níveis aprimorados de segurança, eficiência de energia e experiências envolventes. Com uma seleção cada vez maior de aplicativos de software 2 , que se beneficiam do suporte dedicado à aceleração de IA, os usuários podem desfrutar de proficiências novas e aperfeiçoadas em amplas áreas de usabilidade e produtividade. O Copilot in Windows 3está ao alcance do usuário como seu companheiro diário de IA e funciona em muitos aplicativos diferentes no Windows 11 para controlar configurações, estimular a criatividade e poupar tempo com tarefas, incluindo resumir páginas de web e e-mails. Acesse rapidamente o companheiro de IA com um toque na tecla Copilot. A revolução dos PCs com IA chegou e a Lenovo está dedicada a transformar seus PCs e dispositivos inteligentes para oferecer soluções de IA personalizadas. Estes novos laptops Lenovo estão entre os primeiros nesta direção. Eles oferecem aos usuários as experiências de PC personalizadas mais abrangentes até o momento, ajudando a agilizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. Seja ao cooperar com colegas, reunir-se com clientes ou analisar dados e criar conteúdo, estes novos notebooks ThinkPad e ThinkBook podem acelerar fluxos de trabalho com ferramentas de software compatíveis com IA que os usuários precisam para incentivar a máxima criatividade e eficiência.

Produtividade de próximo nível liberada: Explore a potência de brilho dos notebooks ThinkPad série T A série ThinkPad T é um dos laptops empresariais de maior sucesso da Lenovo, sendo que os novos laptops da série ThinkPad T intensificam a importância de um laptop robusto muito popular, criado para usuários empresariais exigentes que buscam dispositivos duráveis e de alto desempenho com acesso aos recursos mais recentes concebidos para melhorar e aumentar a produtividade diária. Os ThinkPad T14, T14s e T16 de última geração incorporam o recurso de design premium da elegante barra de comunicação que aloja uma câmera de 5 MP, microfones com cancelamento de ruído e também atua como uma aba fácil de abrir e fechar o dispositivo com uma mão. Além disto, a barra de comunicação permite molduras mais estreitas, aumentando assim a relação tela / corpo, o que resulta em um design mais refinado, mais fino e mais leve. Além disto, ao adotar o foco inclusivo na experiência do usuário do Product Diversity Office da Lenovo, a série ThinkPad T irá integrar marcações táteis anunciado no ThinkPad X1 Carbon Gen 12 e ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9. Estes sinais táteis adicionais são projetadas para aumentar a acessibilidade e ajudar usuários com deficiência visual a navegar no teclado. Além disto, a tecla CTRL utilizada com frequência foi trocada pela tecla Fn para ser mais facilmente acessível na borda esquerda do teclado. Inovações adicionais centradas no usuário continuam melhorando as experiências do usuário final, como: