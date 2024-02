Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

Demonstrando liderança, especialmente na esfera regulatória, o Brasil está avançando de forma assertiva em sua agenda de sustentabilidade e ESG, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria tecnológica. O relatório ISG Provider Lens? Sustainability and ESG 2023 para o Brasil conclui que as empresas no Brasil são pioneiras na realização de passos importantes para a concretização de uma agenda de transformação ecológica. O Brasil foi o primeiro país do mundo a incorporar padrões globais emitidos pelo International Sustainability Standards Board (ISSB) em seu quadro regulatório, um movimento que levou ao aumento da demanda em todo o país por soluções de sustentabilidade, diz o relatório do ISG. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Os prestadores de serviços estão reconhecendo cada vez mais a importância da sustentabilidade", disse Andy Miears, diretor, organização adaptativa, do ISG. "Eles têm uma oportunidade sem precedentes de liderar a transição para um futuro mais verde."

Apesar da popularidade dos temas de sustentabilidade e ESG no Brasil, as empresas continuam inseguras sobre como exatamente cumprir seus compromissos de sustentabilidade e ESG e como fazê-lo de uma forma que tenha uma repercussão positiva entre as partes interessadas, afirma o relatório do ISG. Embora as classificações ESG tradicionais se concentrem normalmente em facores ambientais, há uma ênfase crescente em fatores sociais e de governaça, como os direitos humanos, as práticas de trabalho e a diversidade dos conselhos de administração, observa o relatório. Isto está levando ao desenvolvimento de novas metodologias de classificação ESG que dão maior peso aos fatores sociais e de governanda, afirma o ISG. Para este fim, a IA e o ML estão sendo utilizados para desenvolver novas classificações ESG e metodologias de benchmarking que sejam mais precisas e eficientes e que mostrem o potencial para reduzir preconceitos, afirma o relatório do ISG. As classificações ESG padronizadas em todos os setores permitem que as organizações avaliem o seu desempenho de sustentabilidade em relação aos seus pares, afirma o relatório. Ao comparar com os padrões da indústria, as empresas podem identificar áreas de melhoria e estabelecer metas de sustentabilidade, afirma o ISG. "A conformidade com ESG não é mais uma opção, mas um requisito para operar no ambiente de negócios atual", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. "As empresas procuram parceiros estratégicos que possam oferecer soluções e serviços especializados para as ajudar a integrar práticas sustentáveis nas suas operações." O relatório também examina a escassez de profissionais qualificados em setores-chave, incluindo estratégia de sustentabilidade, energias renováveis e gestão sustentável de resíduos. O relatório ISG Provider Lens? Sustainability and ESG 2023 para o Brasil avalia as capacidades de 81 fornecedores em cinco quadrantes: Strategy and Enablement Services, Technology Solutions and Implementation Services - IT, Technology Solutions and Implementation Services - OT, Data Platforms and Managed Services e Rating and Benchmarking Services.

O relatório nomeia Accenture, IBM e Wipro como Líderes em quatro quadrantes cada, enquanto Capgemini, Deloitte, EY, PWC e SAP são nomeadas como Líderes em três quadrantes cada. EcoVadis, KPMG, Siemens e WayCarbon são nomeadas Líderes em dois quadrantes cada, enquanto Agrotools, Bain & Company, BCG, Bloomberg, CDP, DEEP, ESG Book, FactSet, ISS ESG, LSEG Data & Analytics, Moody's ESG, MSCI, S&P Global e Sustainalytics são nomeadas Líderes em um quadrante cada. Além disso, a Schneider Electric é nomeada como Rising Star - uma empresa com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em dois quadrantes, enquanto GreenPlat, RepRisk e TIVIT são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada. O relatório ISG Provider Lens? Sustainability and ESG 2023 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens? Research A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG.