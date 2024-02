Comunicado do Business Wire :Brightcove

A Brightcove (NASDAQ: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, anunciou hoje que está firmando uma parceria estratégica com o Google Ad Manager para aprimorar seu serviço de Monetização de Anúncios. Essa colaboração expande a oferta da Brightcove, apoiando os clientes atuais e futuros que utilizam a plataforma abrangente de vendas de publicidade digital do Google Ad Manager para suas operações de anúncios digitais. Ela também posiciona a Brightcove para fornecer impressões adicionais a públicos maiores para seus clientes. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240227862066/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Brightcove forms a strategic partnership with Google Ad Manager to strengthen its Ad Monetization service. (Photo: Business Wire)

"A formação dessa parceria com o Google Ad Manager permite que a Brightcove aumente as opções de suporte e serviço para ajudar os clientes a monetizar seu conteúdo de vídeo e gerar mais receita com seus sites e aplicativos", disse o CEO da Brightcove, Marc DeBevoise. "A parceria reflete nossa dedicação em fornecer as melhores soluções de streaming para que nossos clientes potencializem seu conteúdo de vídeo, alcancem públicos mais amplos, otimizem sua estratégia de publicidade e maximizem a receita de anúncios." A integração entre a Brightcove e o Google Ad Manager cria uma simplicidade adicional para as empresas de mídia, editores e anunciantes que buscam direcionar o dinheiro dos anúncios de pontos de venda mais tradicionais para serviços de streaming OTT e dispositivos CTV. A integração também dá à Brightcove acesso ao mercado de anúncios programáticos do Google para liberar demanda adicional para os inventários de anúncios de seus clientes. Os clientes da Brightcove que utilizam o Google Ad Manager ou o Ad Manager 360 agora podem: -- Promover a concorrência por CPMs mais altos, gerenciando o inventário de vídeo por meio de conexão servidor a servidor, o que permite preços mais dinâmicos e taxas competitivas -- Aproveitar o programa Google Multiple Customer Management para integrar facilmente o Brightcove Marketplace, um ecossistema de aplicativos e integrações que ampliam o valor da plataforma de vídeo da Brightcove -- Gerenciar o inventário de vídeo com demanda adicional por meio do Google Advertising Exchange (AdX)

-- Obter mais relatórios prontos para uso por meio de exportações de relatórios históricos para painéis de controle -- Reduzir a quantidade de erros fatais do VAST que limitam as solicitações de anúncios em todos os dispositivos Além da parceria com o Google Ad Manager, a Brightcove tem fortalecido continuamente seu serviço de Monetização de Anúncios desde sua criação em 2023, introduzindo o Ad Insights e formando parcerias com empresas como Magnite e PubMatic. Essas parcerias mais recentes reforçam o compromisso da Brightcove de formar relacionamentos com as plataformas de publicidade mais proeminentes do setor em nome de seus clientes para fornecer uma experiência perfeita que elimina os principais desafios para monetizar o conteúdo de vídeo.

Para obter mais informações, acesse Brightcove.com. Sobre a Brightcove Inc. A Brightcove cria as soluções tecnológicas de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para criar uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, independentemente de onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem o conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade inigualável, estamos sempre ampliando os limites do que o vídeo pode fazer.