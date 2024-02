Comunicado do Business Wire :ACI Worldwide

A ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), líder global em software de pagamentos em tempo real de caráter essencial, anunciou hoje uma extensão de sua parceria de longa data com a Kuvasz Solutions, um importante fornecedor latino-americano de serviços profissionais para o setor de pagamentos, para promover a adoção do novo ecossistema de pagamento instantâneo da Colômbia, anunciado pela ACI e Banco Central colombiano em dezembro de 2023. A Kuvasz Solutions tem parceria com a ACI Worldwide na América Latina há quase 10 anos para apoiar a entrega e implementação de soluções de pagamento da ACI a clientes estratégicos no ecossistema de pagamentos. A extensão desta parceria oferecerá vários benefícios aos participantes do mercado na Colômbia. O conhecimento especializado da Kuvasz na implementação da tecnologia de última geração da ACI significa que os participantes se beneficiarão da implantação rápida e segura de suas soluções de pagamento instantâneo, enquanto sua extensa experiência na América Latina possibilita que a empresa adapte novas ofertas às necessidades dos participantes (players) locais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estamos confiantes que a ampliação de nossa parceria com a Kuvasz Solutions será compatível com a rápida adoção do novo esquema implantado pelos bancos, fintechs e varejistas na Colômbia", comentou Leonardo Escobar, diretor para a América Latina, ACI Worldwide. "Isso significa que as empresas e consumidores colombianos poderão se beneficiar dos pagamentos em tempo real, incluindo o crescimento econômico e a inclusão financeira. A parceria também servirá como modelo para implementações futuras na região, posicionando a Colômbia como líder quando se trata da adoção de pagamenton instantâneo na América Latina."

"Estamos orgulhosos de termos sido escolhidos pela ACI Worldwide como parceira nesta nova fase emocionante para o mercado de pagamentos em tempo real da Colômbia", disse Christian Montesdeoca, presidente e CEO, Kuvasz Solutions. "Temos certeza que nossa experiência e capacidade ajudarão a estabelecer as bases para um futuro financeiro mais inclusivo, onde as transações de pagamento seguras em tempo real serão uma realidade para todos os cidadãos colombianos." Atualmente, a ACI capacita 26 esquemas nacionais e panregionais em tempo real em seis continentes - incluindo 10 infraestruturas centrais - que oferecem soluções para bancos centrais, bancos participantes, fintechs e outros PSPs. Globalmente, a ACI capacita aproximadamente um terço dos países que oferecem serviços de pagamento em tempo real, alcançando cerca de 1,8 bilhão de pessoas* atendidas por várias organizações, incluindo governos centrais, redes de pagamento, bancos, instituições financeiras e empresas fintech. *Nota aos editores: dados fornecidos pela Global Data Sobre a ACI Worldwide A ACI Worldwide é líder global em software de pagamentos em tempo real de caráter essencial. Nossas soluções de software comprovadas, seguras e escaláveis possibilitam que importantes corporações, fintechs e disruptores financeiros processem e gerenciem os pagamentos digitais, capacitem os pagamentos omnicommerce, apresentem e processem os pagamentos de contas e gerenciem as fraudes e riscos. Combinamos a nossa presença global com a presença local para promover a transformação digital de pagamentos e comércio em tempo real. © Copyright ACI Worldwide, Inc. 2024

Play

ACI, ACI Worldwide, ACI Payments, Inc., ACI Pay, Speedpay e todos os nomes de produtos/soluções ACI são marcas comerciais ou marcas registradas da ACI Worldwide, Inc. ou de uma de suas subsidiárias nos Estados Unidos, em outros países ou em ambos. As marcas registradas de outras partes mencionadas são propriedade de seus respectivos proprietários. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240228615150/pt/ Contato