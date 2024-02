Biden vence as primárias de Míchigan mas enfrenta voto de protesto por Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conquistou uma vitória tranquila na terça-feira (26) nas primárias democratas de Michigan, mas enfrentou um voto de protesto por seu apoio a Israel na guerra de Gaza por parte da significativa comunidade árabe-americana do estado. Os resultados nos dois partidos já eram esperados: Biden praticamente não tem rivais na disputa pela indicação democrata e Donald Trump declarou vitória antecipada entre os republicanos, que organizam uma votação em duas etapas que será concluída no fim de semana. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas dezenas de milhares de democratas optaram por marcar a opção "sem compromisso" como parte de uma campanha de protesto devido ao apoio de Biden a Israel no conflito de Gaza.

Com quase dois terços dos votos ainda não contabilizados, a opção "sem compromisso" tinha mais de 50.000 votos, mais que o dobro do registrado na apuração final dos últimos três ciclos eleitorais. Com o aumento do número de mortos civis na guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas, o apoio dos muçulmanos e dos árabes americanos a Biden registra a queda. Em 2020, estes eleitores foram cruciais para sua vitória apertada contra Trump em Michigan. O estado do meio-oeste americano tem a maior proporção d residentes que se identificam con ascendência do Oriente Médio ou do norte da África. Em um comunicado de agradecimento, Biden recordou o trabalho de sua administração para a classe média de Michigan e reconheceu que ainda há "muito por fazer", mas não mencionou o conflito em Gaza nem o voto de protesto. Os ativistas de Michigan, conhecido como o estado dos Grandes Lagos, pediram aos eleitores votassem na opção "sem compromisso" em sinal de protesto. Eles desejam pressionar o presidente a exigir um cessar-fogo imediato.

"Hoje me senti orgulhosa de pegar uma cédula democrata e votar 'sem compromisso'", declarou Rashida Tlaib, a única palestina-americana no Congresso. "Quando 74% dos democratas em Michigan apoiam um cessar-fogo, e o presidente Biden não nos escuta, esta é a maneira de usar nossa democracia para dizer 'Escute Míchigan'". O grupo 'Escute Michigan' aspirava reunir 10.000 eleitores "sem compromisso" para transmitir uma mensagem "potente e inequívoca" de que financiar e apoiar a guerra está "em desacordo com os valores do Partido Democrata".

O protesto em nenhum momento ameaçou a vitória tranquila de Biden. Seu principal rival, o congressista por Minnesota Dean Phillips, não chega a 3% dos votos na apuração provisória. O número significativo de votos "sem compromisso", no entanto, pode ativar um sinal de alerta para as eleições de novembro, quando Biden não terá o luxo de dividir o partido no estado crucial. "A guerra começou quando o Hamas atacou Israel em 7 de outubro e matou 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados divulgados pelas autoridades israelenses.