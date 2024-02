Área do festival 'Tribe of Nova' vira memorial em Israel

Um mosaico gigante, composto por fotos das vítimas com a mensagem "Lembraremos de vocês pela eternidade", recebe os visitantes no estacionamento de Reim.

Eles chegam de ônibus e carro nos campos abertos e bosques nos quais, no dia 6 de outubro de 2023, cerca de 3.000 pessoas se acomodaram para passar dois dias no festival de techno ao sul de Israel, a poucos quilômetros da Faixa de Gaza.

O local do festival israelense de música eletrônica Tribe of Nova, onde 364 pessoas foram mortas pelo grupo islamista Hamas em 7 de outubro, foi transformado em um memorial ao qual comparecem milhares de visitantes semanalmente.

Com 364 mortes, o local do festival registrou o maior número de assassinatos no dia 7 de outubro durante o ataque dos milicianos do Hamas, que tiraram a vida de 1.160 pessoas, segundo dados oficiais israelenses. O grupo islamista palestino também sequestrou cerca de 250 pessoas, das quais mais de 40 estavam no festival. Cento e trinta delas ainda estão detidas em Gaza.

Após o massacre, centenas de árvores foram plantadas em um dos campos, uma para cada vítima, e o que antes era uma terra árida tornou-se agora verde e cheia de anêmonas vermelhas.

Enquanto os visitantes exploram o local, estrondos de explosões são ouvidos de Gaza. Naquele território palestino, Israel realiza uma ofensiva em resposta ao ataque do Hamas que já matou mais de 29.900 pessoas, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde governado pelo movimento islamista palestino.

Elazar Goldstein, de 42 anos, acaba de encerrar um longo período na reserva militar. Ele anda de mãos dadas com a esposa, que levou ao local para mostrar "o que aquele 'lixo' fez aqui". "Nada justifica mais a guerra do que isto", afirma.

Neste espaço memorial foram colocadas fotos das vítimas ou reféns capturados no festival, além de bandeiras israelenses, velas, coroas de flores e outros objetos em homenagem a eles.