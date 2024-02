Victoria e Tomas prestam homenagem ao classicismo de Rodin em Paris

Fascinados pela escultura "O Beijo" de Auguste Rodin, o casal de estilistas Victoria e Tomas apresentaram nesta terça-feira (27) uma coleção com cortes clássicos na Semana de Moda Feminina em Paris, uma homenagem ao "savoir faire" dos artesãos.

As pregas das roupas, que podem causar dificuldades aos escultores, estão em vestidos soltos e confortáveis, com amarrações na cintura e no pescoço.

"Queríamos mostrar todos essas pregas encontramos nas esculturas, nas calças, casacos de lã, os suéteres" explicou à AFP Victoria Feldman no final do desfile.