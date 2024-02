Tênis sul-americano comemora ressurreição enquanto busca novo astro

O tênis sul-americano comemora sua ressurreição, impulsionada especialmente por jogadores de Argentina e Chile, embora ainda não tenha surgido algum nome que prometa se tornar candidato aos grandes títulos. A América do Sul colocou nesta semana 13 tenistas no Top 100 do ranking da ATP, quatro entre os 30 melhores do mundo e abaixo dos 30 anos: os argentinos Francisco Cerúndolo (20), Sebastián Báez (21) e Tomás Etcheverry (27), e o chileno Nicolás Jarry (22). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O número é um pouco superior ao de ranqueados que a região teve no final de 2021 (10), 2022 (11) e 2023 (12), e está muito acima do de 2020 (8), último ano em que um sul-americano, o argentino Diego Schwartzman (9º), terminou no Top 10.

O título de Báez no Rio Open (ATP 500), no último domingo, somada à vitória no ATP 250 de Buenos Aires em 18 de fevereiro, consolidam os ares de renovação. "Já faz dez anos que [Gastón] Gaudio, [Guillermo] Coria e [David] Nalbandian se aposentaram. Então houve um pequeno vácuo no tênis sul-americano, mas agora volta o auge com jogadores muito interessantes", disse o ex-tenista espanhol David Ferrer na semana passada, no Rio de Janeiro. Ferrer, ex-número 3 do mundo, destacou o "bom momento" do tênis da América do Sul, que no Rio e em Buenos Aires superou europeus como Carlos Alcaraz (2º do ranking da ATP), Cameron Norrie (29º) e a promessa francesa Arthur Fils (44º). As duas edições passadas de ambos os torneios tinham sido conquistadas por tenistas do 'Velho Continente': no Rio, por Alcaraz (2022) e Norrie (2023); na Argentina, por Casper Ruud (2022) e Alcaraz (2023). O ATP 250 que acontece nesta semana no Chile é outra chance para medir a força da nova geração sul-americana.

Único brasileiro no Top 100 da ATP, Thiago Wild (73º), de 23 anos, destacou que a América do Sul "tem muitos jogadores em um alto nível ao mesmo tempo". "Tomara que possamos ter dois ou três em uma chave de Grand Slam", afirmou Thiago.

Mas outra promessa brasileira vem chamando a atenção: João Fonseca, de 17 anos, campeão do US Open juvenil em 2023. O carioca mostrou seu potencial no Rio Open, do qual se despediu como o tenista mais jovem do circuito a chegar a uma fase de quartas de final em uma década. Além disso, subiu de 655º para 343º no ranking da ATP. Na primeira rodada, eliminou Fils (sétimo cabeça de chave e jogador mais jovem do Top 50) e, nas oitavas, passou pelo chileno Cristian Garín (83º), campeão do torneio em 2020. Mas João pede prudência.