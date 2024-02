Ten Hag segue confiando em Antony, apesar do baixo rendimento

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, mostrou novamente sua confiança no brasileiro Antony, apesar do seu baixo rendimento depois da grande expectativa gerada por sua contratação por 86 milhões de libras esterlinas em meados de 2022 (R$ 543 milhões na cotação atual).

O habilidoso atacante não foi titular em nenhum dos jogos do Campeonato Inglês em 2024, mas Ten Hag ainda acredita no potencial do jogador de 24 anos.

"Eu o apoiei por muito tempo, porque sei que ele tem grandes habilidades e pode ser imparável", declarou o treinador holandês em entrevista coletiva nesta terça-feira (27), véspera do duelo de oitavas de final da Copa da Inglaterra contra o Nottingham Forest.