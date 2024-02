Rússia assume o controle de mais uma localidade perto de Avdiivka

O Exército russo assumiu, nesta terça-feira (27), o controle de outra cidade ucraniana perto de Avdiivka, uma cidade no front oriental que as tropas de Moscou arrebataram no início deste mês, após uma longa batalha.

"Na área de Avdiivka (...) unidades libertaram a localidade de Severnoye", afirmou o ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, utilizando o nome russo da localidade, que na Ucrânia é conhecida como Sieverne.

Um porta-voz do Exército ucraniano confirmou que as tropas do seu país "se retiraram das pequenas localidades de Sieverne e Stepove".