Rússia alerta contra envio de tropas ocidentais para a Ucrânia

Na segunda-feira, Macron organizou uma conferência de líderes europeus em Paris para angariar mais apoio à Ucrânia, em um momento em que a sua ofensiva para repelir a invasão russa entra no seu terceiro ano e o seu arsenal de munições diminui.

"Não convém em nada a esses países e eles devem estar cientes disso", disse Dmitri Peskov aos jornalistas, e considerou que o simples fato de levantar esta possibilidade representa "um novo elemento muito importante" no conflito.

O presidente francês descreveu um panorama sombrio da Rússia do presidente Vladimir Putin, à medida que as posições de Moscou no front ucraniano e a nível interno estão se "fortalecendo".

"Nada deve ser descartado", "faremos tudo o que for necessário para garantir que a Rússia não ganhe esta guerra", declarou Macron, que reconheceu, no entanto, que não há consenso sobre o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia.

"Estamos convencidos de que a derrota da Rússia é essencial para a segurança e a estabilidade na Europa", alertou, após o encontro com outros líderes como o chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, e o presidente polonês, Andrzej Duda.

Nesta terça-feira, Scholz rejeitou a ideia de envira tropas de países europeus e/ou da Otan à Ucrânia.

"O que foi acordado entre nós no início também se aplica ao futuro, ou seja, que não haverá soldados em solo ucraniano enviados por países europeus ou países da Otan", declarou Scholz.