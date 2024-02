Rei Harald da Noruega hospitalizado na Malásia com infecção

O rei Harald da Noruega, de 87 anos e com saúde frágil, foi hospitalizado na Malásia durante as férias com uma infecção, anunciou nesta terça-feira (27) o Palácio Real norueguês.

"Sua Majestade o Rei adoeceu durante as férias na Malásia e foi hospitalizado com uma infecção", disse o Palácio, afirmando que foi "bem cuidado" pela equipe médica norueguesa e malaia.

Decano dos soberanos em exercício na Europa, o rei Harald, que viaja de muletas, multiplicou os problemas de saúde e as licenças médicas nos últimos anos.