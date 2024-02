Perto do 'Scudetto', Inter recebe a Atalanta, que sonha com vaga na Champions

Em caso de vitória, a Inter abrirá 12 pontos de vantagem sobre o segundo, a Juventus, faltando 12 rodadas para o fim do campeonato, o que parece uma distância praticamente intransponível, principalmente considerando que o time de Simone Inzaghi tem se mostrado muito sólido e perdeu apenas um jogo da liga.

Com o campeonato caminhando para sua reta final, a Inter de Milão parece cada vez mais campeã desta Serie A e a equipe 'nerazzurra' pode dar um novo passo rumo ao título nesta quarta-feira (28), com o duelo contra a Atalanta.

Uma das chaves da temporada da Inter é o desempenho do artilheiro argentino Lautaro Martínez, que no domingo ultrapassou a barreira dos 100 gols (101) pelo clube lombardo com sua dobradinha na goleada sobre o Lecce (4-0).

'El Toro' marcou 22 gols nesta temporada na Serie A.

Nesta quarta-feira, a Inter terá diante de si a Atalanta, que é a quinta colocada na tabela e que, em caso de vitória, subirá para a quarta posição, dentro da zona da Liga dos Campeões.

A equipe de Bérgamo ainda não perdeu em 2024 e na Serie A vinha de cinco vitórias consecutivas antes do empate em 1 a 1, no domingo, na visita ao Milan.