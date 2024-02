Palestino vence venezuelana Portuguesa (2-1) e vai à 3ª fase da Libertadores

O chileno Palestino venceu mais uma vez a venezuelana Portuguesa por 2 a 1 (4 a 2 no placar agregado) e avançou para a terceira fase da Copa Libertadores nesta terça-feira (27).

No estádio El Teniente em Rancagua, no Chile, 'Los árabes' aproveitaram a fragilidade defensiva dos venezuelanos e abriram o placar logo aos 8 minutos, com um gol do atacante Junior Marabel. A classificação ficou praticamente encaminhada no segundo tempo (69') quando o jovem Iván Román aproveitou uma sobra e mandou para o fundo da rede.

A equipe visitante diminuiu com um gol do atacante José Alí Meza aos 80 minutos, após um erro na saída de bola dos chilenos, mas a reação parou aí.