OpenAI contra-ataca The New York Times na justiça

A OpenAI contra-atacou o The New York Times nos tribunais depois de ser processada por violação de direitos autorais, acusando o jornal americano de "hackear" sua interface de inteligência artificial (IA) ChatGPT para produzir "resultados altamente anômalos".

A empresa apresentou um recurso, na segunda-feira (26), perante a justiça de Nova York pedindo a exclusão de certos elementos e acusações da denúncia do Times.

"Contrariamente às alegações [...], o ChatGPT de forma alguma substitui a assinatura do The New York Times", argumenta a startup californiana.