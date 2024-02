OMC está 'cautelosamente otimista' em negociações sobre pesca e agricultura

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) expressou, nesta terça-feira (27), um otimismo prudente no início das complexas negociações sobre pesca e agricultura, no segundo dia da reunião ministerial da organização em Abu Dhabi.

"Estamos no início. Vamos nos dar um tempo [...] Mas posso dizer a vocês que estou cautelosamente otimista", disse Ngozi Okonjo-Iweala aos jornalistas.

Os 164 países-membros da OMC tomam suas decisões por consenso, mas a Índia, porta-voz dos países em desenvolvimento e frequentemente descrita como obstrucionista em negociações comerciais, tem papel decisivo em várias questões, entre elas as que envolvem pesca e agricultura.