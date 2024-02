OMC aprova acordo para simplificar o comércio de serviços

A Organização Mundial do Comércio (OMC) consagrou, nesta terça-feira (27), novas regras que vão facilitar o comércio de serviços entre mais de 70 países membros, anunciou o comissário do Comércio da União Europeia, apesar das objeções iniciais da Índia e da África do Sul.

O acordo visa simplificar as regras administrativas e técnicas que as empresas enfrentam.

Espera-se também que ajude a reduzir os custos do comércio global de serviços em mais de 110 bilhões de euros (119 bilhões de dólares ou 592 bilhões de reais) por ano.