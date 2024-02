Microsoft vai investir 3,3 bilhões de euros em infraestruturas de IA na Alemanha

Investimento da gigante americana visa duplicar infraestrutura de inteligência artificial e data center da empresa no país europeu. Para chanceler Olaf Scholz, medida destaca compromisso de Berlim com "economia aberta",A gigante da tecnologia Microsoftdisse nessa quinta-feira (15/02) que planeja investir quase 3,3 bilhões de euros (R$ 18,7 bilhões), para expandir sua presença na Alemanha. O investimento será para duplicar a capacidade da "infraestrutura deIAe data center" da Microsoft no país europeu, conforme revelou o vice-presidente da Microsoft, Brad Smith, em Berlim, em evento que contou com a presença do chanceler federal alemão Olaf Scholz. Mais de um milhão de pessoas serão capacitadas Além da inteligência artificial (IA), a empresa quer impulsionar as suas aplicações de computação em nuvem, segundo Smith. De acordo com ele, a Alemanha está "constantemente na vanguarda” do progresso tecnológico. Mas sofre de falta de habilidades de IA. O investimento da Microsoft "ajudaria a construir infraestruturas para ajudar a economia alemã a continuar a utilizar a IA e a construir a base de competências para preencher os empregos necessários”, disse Smith. O investimento incluirá um programa deformação de até 1,2 milhão de pessoas em novas capacidades de inteligência artificial. A empresa americana procura proximidade física com grandes clientes, como Bayer e RWE, principais empresas do país, a fim de encurtar os tempos de trânsito de dados entre os data centers e as aplicações. De acordo com a agência de notícias DPA, o investimento será o maior que a empresa já fez na Alemanha em seus 40 anos de história, e a maior parte dele deverá ser concentrada no estado mais populoso do país, a Renânia do Norte-Vestfália. A ideia seria estabelecer uma nova região de nuvem no estado. O governador do estado, Hendrik Wüst, descreveu o investimento como "um forte sinal para a Alemanha e uma grande contribuição para a mudança estrutural na região do Reno”. Anúncio vem em boa hora O chanceler Scholz comemorou o investimento e falou de "notícias muito boas para a Alemanha como local de negócios”. "Esses projetos mostram o quão atraente é a localização e a confiança dos investidores na Alemanha." Scholz enfatizou que a atual onda de investimentos por parte das empresas deverá criar a base para uma futura recuperação da economia alemã, que foi abrandada pelo enfraquecimento da economia global. "Estamos aguardando o momento em que (a economia global) volte a crescer mais rápido, e então tudo o que as empresas que investiram aqui e as que estão investindo na Alemanha prepararam estará lá.” O chanceler também disse que o investimento destacou o "fato de que a Alemanha continua muito determinada a ser uma economia aberta”. "Este é um compromisso realmente bom com o progresso, crescimento, modernidade e com a abertura global como base para estas oportunidades”, disse o líder alemão. "Não somos apenas provavelmente a economia de exportação mais bem-sucedida do mundo em termos do tamanho do nosso país, mas também somos um país que comercializa com o mundo inteiro, que investe em todo o lado, mas também investe no nosso próprio país”, Scholz disse. O anúncio da Microsoft será um sinal bem-vindo da gigante da tecnologia, enquanto o governo alemão sofre com os baixos índices de aprovação e uma economia enfraquecida. A medida está no topo da lista de investimentos da gigante tecnológica, que também conta com aportes que atingiram 3,14 bilhões de dólares (R$15,58 bilhões) e 3,25 bilhões de dólares (R$16,13 bilhões) no Reino Unido e Austrália, respectivamente. Ambos abaixo da quantia destinada à Alemanha. enk/md (DPA, AFP, Reuters)