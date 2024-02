Jogos Paralímpicos têm seis meses para vencer e convencer

Em 28 de agosto, mais de 4.000 atletas se reunirão em Paris para os primeiros Jogos Paralímpicos da história da França, um evento que tem como desafios a acessibilidade e atrair a atenção do público.

As arquibancadas estarão cheias? A cidade será acessível o suficiente para competidores e visitantes? As pessoas vão vibrar com os campeões?

São muitas as perguntas seis meses antes dos Jogos, cuja cerimônia de abertura será na Praça da Concórdia, em Paris, e que devem atrair a atenção mundial durante onze dias.