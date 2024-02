Israel apresenta plano de retirada de civis antes de ofensiva final em Rafah

Ontem, uma delegação israelense chegou ao Catar para continuar as negociações com mediadores internacionais com o objetivo de garantir um cessar-fogo temporário e a libertação de alguns reféns israelenses.

Segundo o jornal New York Times, o governo de Israel já aceitaria libertar importantes líderes palestinos que cumprem longas penas de prisão em troca de alguns reféns mantidos pelo Hamas em Gaza - se confirmada a possibilidade, seria uma mudança radical da política israelense.

Os esforços internacionais para se chegar a uma trégua, até então, esbarraram na recusa de Israel em libertar palestinos condenados por assassinato e em se comprometer com um cessar-fogo permanente, duas das exigências do Hamas.

Agora, no entanto, segundo o New York Times, os negociadores israelenses teriam concordado com uma proposta dos EUA que prevê a libertação de 5 soldados israelenses em troca de 15 palestinos condenados por acusações graves de terrorismo, de acordo com duas autoridades que participaram da mediação em Paris que envolveu Egito, Catar e EUA, na semana passada.

Cautela

Até agora, o governo israelense evita esse tipo de concessão, em parte porque a libertação de palestinos condenados por atos de terrorismo, mesmo em troca de reféns israelenses, causaria uma onda de críticas internas ao governo.