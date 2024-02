Grupo americano Macy's anuncia o fechamento de 150 lojas

O grupo americano Macy's, que há anos enfrenta dificuldades, anunciou nesta terça-feira (27) que vai fechar 150 pontos de venda até 2026 para concentrar os seus investimentos nas suas marcas Bloomingdale's e Bluemercury.

O grupo, dono da famosa loja de departamentos de mesmo nome, anunciou em janeiro que reduziria seu quadro de funcionários em 3,5%. De acordo com o seu relatório anual, empregava cerca de 94.500 pessoas e tinha com 722 lojas no final de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

lem/abb/abx/db/mar/aa/fp