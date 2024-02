Fraude por SMS, uma dor de cabeça para empresas e autoridades

As fraudes por mensagens de texto proliferam no mundo, em paralelo ao aumento do uso de smartphones, e constituem um desafio para autoridades e companhias telefônicas, reunidas na feira de telefonia móvel (MWC), em Barcelona. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O termo "smishing", combinação entre SMS (mensagem de texto) e "phishing" (golpe cibernético), é uma fraude cometida através de uma mensagem de texto supostamente associada a uma organização como um banco, uma plataforma de entrega à domicílio ou uma autoridade alfandegária. Como no "phishing", realizado através do e-mail, a vítima é solicitada a clicar em um link ou a ligar para um número por um motivo aparentemente urgente: resolver um problema de pagamento, confirmar o recebimento de um pacote ou pagar uma multa. O objetivo é "fazer com que as vítimas compartilhem informações pessoais, cliquem em links maliciosos ou baixem programas ou aplicativos nocivos", explica à AFP Stuart Jones, da empresa americana de cibersegurança Proofpoint. Segundo o ITW Global Leaders Forum, uma rede de líderes do setor das telecomunicações, estes golpes por SMS, que estão associados a sentimentos como o medo ou a curiosidade, afetam tanto empresas quanto indivíduos.

O "smishing" se disseminou nos últimos anos, sobretudo desde a pandemia de covid-19, com a explosão do uso dos celulares em trâmites administrativos e compras online. De acordo com um estudo realizado em 10 países pelo Mobile Ecosystem Forum (MEF), outra associação profissional do setor de telecomunicações, 39% dos consumidores enfrentaram pelo menos uma tentativa de fraude por SMS no ano passado. "Tornou-se um problema muito sério em nível mundial", afirmou Janet Lin, da empresa taiwanesa de segurança cibernética PINTrust, durante uma discussão sobre o assunto na MWC.

Segundo esta companhia, entre 300.000 e 400.000 ataques de SMS ocorrem diariamente, e a previsão é de que estas fraudes cibernéticas aumentem. Somente nos Estados Unidos, o "smishing" custou aos consumidores cerca de 330 milhões de dólares em 2022 (1,7 bilhão de reais na cotação da época), mais que o dobro do ano anterior, segundo a Comissão Federal de Comércio (FTC) daquele país.