Exposição na Cisjordânia busca 'preservar' o patrimônio de Gaza

Um museu na Cisjordânia ocupada apresenta uma exposição de obras de arte e artefatos da Faixa de Gaza em solidariedade com este território devastado pela guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

O objetivo da exposição é "preservar o patrimônio palestino que foi destruído pela guerra em Gaza", explicou à AFP Ehab Bessaiso, ex-ministro da Cultura palestino e um dos responsáveis pelo museu do município de Bir Zeit, no centro da Cisjordânia.

O conflito, que eclodiu com o ataque do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel, deixou um grande número de mortos, mas também danos culturais irreparáveis ao patrimônio palestino.