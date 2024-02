Ex-paramilitar Mancuso volta à Colômbia após 16 anos preso nos EUA

Considerado um dos senhores da guerra mais poderosos dos anos 1990 e início do século XXI, o ítalo-colombiano desembarcou de um avião e foi recebido como "gestor de paz" pelo diretor de Migração Colômbia, Fernando García, conforme uma foto publicada pela entidade na rede social X.

O ex-chefe paramilitar Salvatore Mancuso chegou a Bogotá nesta terça-feira (27), após passar 16 anos detido nos Estados Unidos e se comprometer a contar a verdade sobre seus vínculos com políticos e empresários do país sul-americano, informou a autoridade migratória da Colômbia.

"Após mais de 15 anos de exílio e submissão nas mais duras condições de privação de liberdade, retorno à Colômbia, minha terra natal", disse o ex-comandante das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) em um comunicado divulgado pela imprensa local.

Conhecido pelo apelido de "El Mono", Mancuso ainda enfrenta a justiça de seu país por centenas de deslocamentos, desaparecimentos e homicídios cometidos pelas AUC, associação de esquadrões que lutaram contra as guerrilhas de esquerda. No entanto, ele poderia ser libertado por decisão do presidente Gustavo Petro.

O presidente de esquerda o designou como "gestor de paz" em meados de 2023, em meio a conversas que o governo mantém com vários grupos armados, incluindo herdeiros do paramilitarismo como o Clã do Golfo. A nomeação implica sua libertação, indicou o Ministério da Justiça na época.

"Retornar, apesar das condições restritivas impostas pela justiça colombiana, à qual acato e respeito, e das difíceis e complexas circunstâncias de segurança que envolvem minha presença na Colômbia, é uma forma de renascer", disse o ex-paramilitar nesta terça-feira.

"Estou à disposição tanto do governo nacional quanto das organizações armadas que buscam diálogo", afirmou Mancuso.

O ex-comandante das AUC também colabora desde o ano passado com a Jurisdição Especial para a Paz (JEP), o tribunal responsável pelos piores crimes do conflito colombiano, que também poderia conceder benefícios judiciais em troca de seu testemunho.