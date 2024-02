Europeus estão reticentes com ideia da França de enviar tropas à Ucrânia

Alemanha, Reino Unido, Espanha e outros aliados europeus de Kiev se opuseram, nesta terça-feira (27), ao envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, uma ideia lançada pelo presidente francês, Emmanuel Macron. Suas declarações ao fim de uma reunião de líderes europeus em Paris provocou um terremoto na Europa, que instou os países do bloco a se posicionarem, e provocou um alerta por parte do Kremlin. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Não convém em nada a esses países e eles devem estar cientes disso", disse o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, aos jornalistas, e considerou que o simples fato de levantar esta possibilidade representa "um novo elemento muito importante" no conflito.

Na segunda-feira, Macron organizou uma conferência de líderes ocidentais na capital francesa para angariar mais apoio à Ucrânia, em um momento em que a sua batalha para repelir a ofensiva russa entra no seu terceiro ano e o seu arsenal de munições diminui. Nesta terça-feira, Moscou reivindicou a conquista de outra localidade ucraniana perto de Avdiivka, uma cidade da frente de batalha leste que o Exército russo conquistou no início do mês, após uma longa batalha, e afirmou ter destruído um tanque americano Abrams no leste do país. As posições de Moscou estão se "fortalecendo" no front ucraniano e à nível interno, segundo Macron, para quem "a derrota da Rússia é essencial para a segurança e a estabilidade na Europa". O chanceler francês Stéphane Séjourné afirmou nesta terça-feira à Assembleia Nacional que países ocidentais deveriam "pensar em novas ações para apoiar a Ucrânia". "Algumas destas ações poderiam requerer uma presença em território sem ultrapassar qualquer limite de beligerância", afirmou um dia após as polêmicas declarações de Macron. Macron recusou-se a detalhar a posição da França, citando a necessidade de uma "ambiguidade estratégica", mas disse que a questão do envio de tropas fazia parte das diferentes "opções".

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, cujos detratores o consideram próximo de Moscou, disse após a reunião que não havia consenso sobre este aspecto, mas que há países "prontos para enviar os seus próprios soldados para a Ucrânia". No entanto, muitos aliados europeus de Kiev negaram esta possibilidade nesta terça-feira. "O que foi acordado entre nós no início também se aplica ao futuro, ou seja, que não haverá soldados em solo ucraniano enviados por países europeus ou países da Otan", declarou o chefe de Governo alemão, Olaf Scholz.

Na segunda-feira, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, garantiu que se tratava de "uma proposta de reflexão do Presidente Macron, que aparentemente ninguém seguiu". "Não concordamos" com a ideia de um possível envio de tropas europeias, corroborou a porta-voz do governo espanhol, Pilar Alegría. O governo italiano também acrescentou que o apoio a Kiev não prevê o envio de tropas e o Reino Unido não planeja um "destacamento em grande escala" de tropas na Ucrânia, acrescentou um porta-voz do governo. A Otan e seus países membros "fornecem ajuda sem precedentes à Ucrânia. Fazemos isso desde 2014(...) Mas não há planos para enviar tropas de combate para o terreno na Ucrânia", declarou um responsável da aliança militar.